Pakistan'da otelde patlama: Ölü ve yaralılar var 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Emniyet yetkilileri, patlamanın kaynağının ilk incelemelere göre bomba yüklü araç olduğunu belirtti.

Patlamada aralarında bir polisin de bulunduğu 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 12 kişinin yaralandığını aktaran yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Patlamanın etkisiyle otoparktaki araçlar zarar görürken, otelde de hasar oluştu.

ÇİN BÜYÜKELÇİSİ OTELDE KALIYORDU

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin’in İslamabad Büyükelçisi Nong Rong’un ve Çinli diplomatların otelde kaldığını ancak patlama sırasında otelde bulunmadıklarını söyledi.

Ahmed, Pakistan’ın düşmanlarının barışçıl ve gelişen bir Pakistan görmek istemediklerini belirterek saldırıyı kınadı.

Belucistan Eyaleti Sözcüsü Liyakat Şehvani de bunun bir terör saldırısı olduğunu ifade ederek "Bugün gerçekleşen saldırının arkasında Pakistan’ın düşmanları var" dedi.​​​​​​​

​​​​​​​AA MUHABİRİ HAFİF YARALANDI

Öte yandan, ramazan yardım faaliyetleri için kente gelen Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti ile beraberindeki Anadolu Ajansı (AA) muhabiri de otelde bulunuyordu.

Patlama sırasında odalarında olan TDV heyeti, hadiseyi yara almadan atlattı. O sırada otel locasında bulunan AA muhabiri Recep Bilek ise eline isabet eden cam parçaları nedeniyle hafif yaralandı.