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        Haberler Dünya Pakistan'da silahlı kişilerin saldırısında en az 23 yolcu öldü | Dış Haberler

        Pakistan'da silahlı kişilerin saldırısında en az 23 yolcu öldü

        Pakistan'ın Belucistan eyaletinde silahlı kişilerin yolculara yönelik düzenlediği terör saldırısında en az 23 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 10:07 Güncelleme: 26.08.2024 - 10:07
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        Pakistan'da terör saldırısı: 23 ölü
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        Pakistan basınına göre, Musakhel ilçesinin Rarasham bölgesinde gece saatlerinde yol kesen silahlı kişiler, otobüs ve kamyonlardaki yolcuları indirip kimlik kontrolü yaptı ardından üzerlerine ateş açtı.

        Saldırıda en az 23 yolcu yaşamını yitirdi, 10 araç da ateşe verildi.

        Teröristlerin kimlik kontrolünde Pencablı olan yolcuları öldürdüğü ifade edildi.

        Bölgeye ulaşan polis ve ilk yardım ekipleri, ceset ve yaralıları en yakın hastanelere nakletti.

        Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de olayı kınayarak terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

        Başbakan Şahbaz Şerif de teröristlerin cezalandırılacağını ifade etti.

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        Belucistan Eyaleti Başbakanı Sarfaraz Bugti de sivilleri hedef alan terör saldırısını kınayarak, teröristlerin yakalanacağını aktardı.

        Belucistan'ın Noshki ilçesinde nisan ayında benzer bir terör saldırısı meydana gelmiş, Pencab'dan gelen 9 yolcu teröristlerce öldürülmüştü.

        Pakistan'da terör saldırıları artış gösterdi

        Pakistan'da son yıllarda terör saldırıları artış gösterdi. Saldırılar özellikle, Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

        Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

        İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi de bu iddiaları reddediyor.

        Öte yandan, Belucistan'da Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları göze çarpıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

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