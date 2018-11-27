Pakistan'da 8 saatlik ameliyatın ardından aynı gün taburcu edilen kadının, evinde cinsel organında acı hissetmesi, idrar yolunda kanama olması nedeniyle tekrar rahatsızlanarak başka bir hastaneye gitmesi sonucu korkunç olay açığa çıktı. Hastanede yapılan incelemelerde kadının ameliyat sırasında tecavüze uğradığı anlaşıldı.

Pakistan polis yetkililerinde Ali Waseen Nasir, tıbbi soruşturmanın devam ettiğini ve tecavüz olayı ile ilgili numunelerin adli tıp kurumuna yollandığını söyledi. Pakistan Sağlık Bakanlığı ise olayı soruşturmaları için üç müfettiş görevlendirdiklerini açıkladı.

Kadının tecavüze uğradığı hastanenin başhekimi, soruşturmada vediği ifadede kadına tecavüz edildiğine dair bir bulguya rastlanmadığını, olayın bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını iddia ederek, kadının istediği üzerine numunelerin adli tıp kurumuna yollandığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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