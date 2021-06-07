Pakistan'da tren kazası: 30 ölü, 50 yaralı - Arama kurtarma çalışmaları

Yetkililer, eyaletin Gotki bölgesinde seyir halindeki bir trenin vagonunun yerinden çıkıp sürüklendiğini ve karşı yönden gelen başka bir trenle çarpıştığını belirtti.Kazada ilk belirlemelere göre 30 kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını açıklayan yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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