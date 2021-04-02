Pakistan'da türbenin Kovid-19 salgını nedeniyle kapatılmasını istemeyenler polisle çatıştı

Yüzlerce kişi, Karaçi’nin Sehvan kasabasında bulunan ve salgın sebebiyle ziyaretlere kapatılan türbeye girmek istedi.
Emniyet yetkilileri ise türbeye girmeye çalışan kişilere engel oldu.
Türbenin ana giriş kapısını kırarak içeri giren yüzlerce kişi polise taş ve sopalarla saldırdı. Çıkan olaylarda çok sayıda polis yaralandı.
Yaşanan çatışmanın ardından bölgeye paramiliter güvenlik gücü gönderildi.
Söz konusu türbe, ülkede artan Kovid-19 vakaları dolayısıyla ziyaretlere kapatılmıştı.
Pakistan’da Kovid-19 vakası sayısı 675 bini üzerine çıktı.
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