Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Pakistan'daki çatışmalarda 4 günde 85'e yükseldi | Dış Haberler

        Pakistan'ın kuzeybatısında aşiretler arası çatışmada ölü sayısı 85'e yükseldi

        Pakistan'ın kuzeybatısında 4 gündür devam eden aşiretler arası çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 21:18 Güncelleme: 24.11.2024 - 21:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pakistan'daki çatışmalarda 4 günde 85'e yükseldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ülkenin Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver'e 218 kilometre uzaklıktaki Kurram bölgesinde zaman zaman Şii ile Sünni aşiretler arasında çok sayıda kişinin öldüğü çatışmalar yaşanıyor.

        Afganistan sınırında bulunan bölgede, son olarak 4 gündür devam eden aşiretler arası çatışmada 12 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 85'e yükseldi.

        Bölgede son yılların en kanlı çatışması yaşanırken, yetkililer taraflar ve bölgenin ileri gelenleri ile görüşüp tansiyonu düşürmeye çalışıyor.

        Hayber Pahtunhva Eyalet Sözcüsü Muhammed Ali Saif, basına yaptığı açıklamada, taraflar ile görüşmelerin ve çatışmaları sona erdirmeye yönelik çabaların sürdüğünü kaydetti.

        Kurram'da 21 Kasım Perşembe günü Şiileri taşıyan yolcu konvoyuna militanlar tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, olayda en az 42 kişi hayatını kaybetmişti.

        Saldırının ardından bölgede Şii ile Sünni aşiretler arasında çatışma başlamıştı.

        240 milyon nüfuslu Pakistan'da Şiiler ülkenin yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul’da seri cinayet
        İstanbul’da seri cinayet
        Göztepe'den tarihi geri dönüş!
        Göztepe'den tarihi geri dönüş!
        Narin Güran cinayetinde kriminal raporun detayları ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde kriminal raporun detayları ortaya çıktı
        Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!
        Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!
        Saadet Partisi'nde yeni genel başkan belli oldu
        Saadet Partisi'nde yeni genel başkan belli oldu
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Bolu Dağı yeniden ulaşıma açıldı
        Bolu Dağı yeniden ulaşıma açıldı
        Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek öldü!
        Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek öldü!
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Emlak ilanında yeni dönem
        Emlak ilanında yeni dönem
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        Sivas'ta fırtınalı maç golsüz sona erdi!
        Sivas'ta fırtınalı maç golsüz sona erdi!
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        Kritik saatler
        Kritik saatler
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!