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        Pakistan'daki İmran Han protestoları yaşanan ölümler sonrası bitirildi

        2023 yılından beri hapiste bulunan eski Pakistan Başbakanı İmran Han için düzenlenen protestolar sona erdirildi. Protestolar sırasında ölümler yaşandı. İmran Han'ın partisi olan Tahrik-i İnsaf Partisi yetkilileri yaşanan ölümlerden ötürü protestoları durdurma kararı aldıklarını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 27.11.2024 - 11:41 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:41
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        Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'ın Tahliyesi için düzenlenen prostestolarda binlerce protestocu, Başkent İslamabad'a akın etti. Protestocular ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Yaşanan çatışmalarda ölü ver yaralı olduğu belirtildi. Yaşanan ölümlerden sonra İmran Han'ın partisi Tahrik-i İnsaf Partisi yetkilileri tarafından alınan kararla protestolar durduruldu.

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        Tahrik-i İnsan Partisi Sözcüsü Şeyh Vakas Akram tarafından yapılan açıklamada "Hırsız faşistlerin emriyle açılan ateşte, onlarca masum parti üyesi ve çalışanı yaralandı ve katledildi. Şu ana kadar 8 kişi öldürüldü." dedi. Akram yaptığı açıklamada, İmran Han'ın eşi Büşra Bibi'nin güvende olduğunu duyurdu.

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        Pakistan güvenlik güçleri, başkent İslamabad'a girmeye çalışan protestocuları engellemek için operasyon başlattı. Hükümet, yetkilileri ne olursa olsun hiçbir prostestocunun İslamabad'a giremeyeceğini gerekirse ateş edileceğini açıkladı. Şu ana kadar aktarılan bilgilere göre protestolara katılan 26 kişi yaralandı.

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        Polis, protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Ayrıca 450 protestocu da gözaltına alındı.

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        Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakavi, son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Nakavi "Yarın yeni bir gün olacak, umuyorum ki durum tamamen normale dönmüş olacaktır." dedi. Nakavi ayrıca İmran Han'ın eşini de hedef alarak, "Büşra bibi kaçıp gitti." dedi.

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        Tahrik-i İnsaf Partisi'nin önemli isimlerinden olan Ali Amin Gandapur ise gece yarısı yayınladığı video ile İmran Han'a da danışarak yeni bir strateji belirleyeceklerini belirterek vazgeçmediklerini ifade etti. Gandapur ayrıca polisin protestocuları hedef alması sonrası güvenlik güçlerini suçladı.

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