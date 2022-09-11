Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 400'e yükseldi

Ülke genelinde sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise bin 400'e yükseldiği açıklandı.

Pakistan'daki sel felaketinde son 24 saatte 12 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ülkenin Sind eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 621'e yükseldi.

Pakistan Ordusu selden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, sel sularında hala mahsur kalan insanlar olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, geçtiğimiz cuma günü Pakistan’a yaptığı ziyarette, “Uluslararası topluma Pakistan'ın büyük mali desteğe ihtiyacı olduğu çağrısında bulunuyorum, çünkü ilk tahminlere göre kayıp 30 milyar dolar civarında" ifadelerini kullanmıştı.