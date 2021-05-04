Pakistan'daki sığınmacılar 40 yıldır yaşamlarını zor şartlarda sürdürüyor

AA

Pakistan'ın en batısında bulunan Belucistan Eyaleti'ndeki Ketta kentinde, Afgan, Özbek ve Türkmen sığınmacılar toprak evlerde yaşıyorlar. Mülteci statüsünden dolayı vatandaşlık alamayan Afganistan göçmenleri, pasaport da çıkartamıyor. Ülke dışına çıkmak isteyen sığınmacılar, 130 kilometre uzaktaki Afganistan'a geçerek oradan yurt dışına çıkabiliyor. Ketta'nın kenar mahallelerinde tek odalı toprak evlerde ikamet eden sığınmacılar, zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor. Yiyecek, giyecek, ilaç insani ihtiyaçlara ulaşmakta güçlük çeken sığınmacılar, kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor.