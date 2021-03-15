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Pakistan'dan "15 Mart Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" mesajı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, "15 Mart Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" münasebetiyle mesaj yayımladı.

Pakistan'dan
AA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatınca (İİT) 15 Mart'ın İslamofobi ile Mücadele Günü ilan edilmesinin dünya genelinde milyarlarca Müslüman'ın duygularını yansıttığı belirtildi.

Açıklamada, inekleri korumak için linç girişiminde bulunan çetelerin, ayrıştırıcı yasaların, başörtüsü sebebiyle kadınların saldırıya uğramasının, minarelerin yasaklanmasının, İslam sembollerine ve İslam'ın kutsal mekanlarına kasıtlı saldırıların ve İslam'ı terörizm ile eşitlemeye yönelik girişimlerin de İslamofobi'nin başka bir türü olduğunun altı çizilerek bu tür eylemlerin herkes için barışçıl dünya özlemlerini tehlikeye attığı vurgulandı.

Popülizmden, nefret söyleminden, bilgi eksikliği ve dezenformasyondan beslenen İslamofobi belasının dünya genelindeki Müslüman azınlıklara hayal edilemeyecek derecede zarar verdiğine işaret edilen açıklamada, Pakistan'ın kültürler ve medeniyetler arasında köprü inşa etmeye yönelik çabalara desteği yinelendi.

Açıklamada, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın dünya genelinde sistematik olarak yükselen İslamofobi'nin büyük sonuçları olacağına dair farkındalığı artırdığına ve inançlar arası uyumu artırmak için çalıştığına dikkat çekildi.

15 Mart Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü aracılığıyla Pakistan'ın İslam'ın ve İslam öğretilerinin daha iyi anlaşılmasını istediği vurgulanarak İslamabad yönetiminin uluslararası dayanışma ve iş birliği için mesaj gönderme niyetinde olduğu kaydedildi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine, 15 Mart 2019'da, terörist Brenton Tarrant tarafından cuma namazında otomatik silahlarla saldırı düzenlenmişti.

Terörist Tarrant, 51 kişinin öldüğü, 49 kişinin yaralandığı saldırı nedeniyle Ağustos 2020'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

27-28 Kasım 2020'de Niamey'de toplanan İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi tarafından 15 Mart'ın "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" ilan edilmesi yönünde karar alınmıştı.

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