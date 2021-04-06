Pakistan'dan Endonezya'daki sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenler için taziye mesajı

AA

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yayımlanan mesajda, Endonezya'daki seller ve heyelanlar sebebiyle yaşamını yitirenler, kaybolanlar ve yıkımlar dolayısıyla üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Düşüncelerimiz ve dualarımız kurbanlar, kurbanların aileleri ve kardeş Endonezya halkı ile birlikte." ifadesine yer verildi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Merkezinden (BNPD) yapılan açıklamada, Doğu Nusa Tenggara eyaletine bağlı Lembaga kentinde 67, Doğu Flores'te 49 ve Alor'da 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedilmişti.

Sel ve heyelanların ardından kaybolan 72 kişiyi ise arama çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti.