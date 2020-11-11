Pakistan'dan FKÖ Genel Sekreteri Ureykat için taziye mesajı

AA

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan hükümeti ve halkının FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Ureykat'ın üzücü kaybı dolayısıyla yaslı ailesine başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.

Açıklamada, "Filistinli kardeşlerimizin acısını ve kederini tam olarak paylaşıyoruz ve bu zor zamanda onların yanında duruyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ureykat’ın Filistin halkının kendi kaderlerini tayin hakkı için meşru mücadelesinde öncü rol üstlendiğine dikkat çekilen açıklamada, barış ve insan hakları için mücadelesinin daima hatırlanacağı vurgulandı.

Açıklamada, Pakistan’ın Filistin davasına kararlı şekilde desteği yinelenirken, Filistin ile kardeşlik ilişkilerini derinleştirme kararlılığının sürdüğü kaydedildi.