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Pakistan'dan "İslamabad ve Moskova, Afgan barışında yakın görüşleri paylaşıyor" vurgusu

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, İslamabad ile Moskova'nın Afgan barış süreci gibi çeşitli konularda birbirine yakın görüşleri paylaştığını bildirdi.

Pakistan'dan
AA

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, resmi ziyaret kapsamında Pakistan’da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile başkent İslamabad’daki bakanlık binasında görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kureyşi, burada yaptığı açıklamada, ülkesinin Rusya ile güçlü çok yönlü ilişkiler kurmaya istekli olduğunu belirterek, Pakistan’da Rusya ile ilişkilerde yeni bir zihin ve yaklaşım olduğuna dikkati çekti.

Bakan Kureyşi, Moskova yönetiminin bölgede ve dünya genelinde istikrar faktörü olduğunu belirtti.

Pakistan’ın Rusya ile güven ilişkisi tesis etmek istediğini vurgulayan Kureyşi, Rusya’nın her zaman uluslararası hukukun önceliğini ve çok taraflılığını savunduğuna işaret etti.

Kureyşi, söz konusu ilkelere Pakistan’ın da bağlı olduğunun altını çizerek, Rusya ile Birleşmiş Milletler (BM) düzeyindeki koordinasyonlarının ve iş birliklerinin mükemmel olduğunu dile getirdi.

- Keşmir'de barışçıl çözüm açıklaması

Hükümetler arası komisyonun bu sene Moskova’da toplanmasına karar verdiklerini açıklayan Kureyşi, bunun iki ülke arasında anlamlı bir ekonomik ilişkinin temelini atacağına dair inancını vurguladı.

Kureyşi, Rusya ile doğal gaz boru hattı projesine ilişkin olarak ise birçok engelin üstesinden geldiklerini ve Pakistan’ın projenin tamamlanmasında kararlı olduğunu söyledi.

Lavrov’a Cammu Keşmir’deki insan hakları durumu hakkında bilgi verdiğini de aktaran Kureyşi, Pakistan’ın bölgede barış istediğini ve Keşmir meselesi dahil tüm tartışma konularının barışçıl şekilde çözülmesini desteklediğini kaydetti.

- "9 yıl sonraki bu ziyaret önemli"

Lavrov’un 9 yıl sonraki ziyaretinin önemli olduğuna işaret eden Kureyşi, bunun ikili ilişkileri geliştireceğini ve bu ivmeyi sürdürmeyi planladıklarını dile getirdi.

Kureyşi, Pakistan ve Rusya’nın Afgan barış süreci gibi çeşitli konularda birbirine yakın görüşleri paylaştığına işaret ederek, ülkesinin barış sürecindeki rolünü ve barışı tesis etmek için gösterdiği çabaları vurguladı.

- Lavrov'dan doğal gaz boru hattı projesi değerlendirmesi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise her iki ülkenin askeri tatbikat ve deniz tatbikatı yapmada mutabık kaldığını belirterek, ülkesinin Pakistan’ın terörle mücadele potansiyelini askeri ekipman sağlayarak güçlendirmeye hazır olduğunu söyledi.

İkili ticarette yaşanan yüzde 46’lık artıştan memnuniyet duyduğunu dile getiren Lavrov, bunun çeşitlendirilmeye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Lavrov, görüşmede, enerji sektöründeki fırsatları da değerlendirdiklerini aktararak, iki ülkenin yeni doğal gaz boru hattı projesi üzerinde görüştüğünü ve imzalar atılır atılmaz çalışmaların başlayacağını ifade etti.

Pakistan ve Rusya arasındaki ilişkilerin karşılıklı olarak faydalı ve yapıcı olduğuna dikkati çeken Lavrov, Pakistan’a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede 50 bin doz Kovid-19 aşısı sağladıklarını ve ek 150 bin doz aşı daha tedarik etmeye niyetli olduklarını söyledi.

- "Afganistan'daki güvenlik durumundan endişeliyiz"

Lavrov, Afganistan’daki barış sürecine de değinerek, Afganistan’da kötüleşen güvenlik durumundan ve ülkenin doğusunda artan DEAŞ'ın terör faaliyetlerinden endişe duyduğunu, Pakistan ve Rusya’nın kapsayıcı siyasi uzlaşı ile tarafların iç savaşı sona erdirmek için bir anlaşmaya varmalarını kolaylaştırmada mutabık kaldıklarını söyledi.

Filistin devletinin kurulması görevini unutmamaları gerektiğinin altını çizen Lavrov, Rusya’nın İsrail ile Filistin arasında diyaloğu kolaylaştırmaya hazır olduğunu kaydetti.

Öte yandan görüşmede, her iki bakan, aralarında ticaret, ekonomi ve savunmanın da bulunduğu çeşitli alanlarda ikili iş birliğini teşvik etme konusundaki kararlılıklarını yineledi.

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