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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
AA

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1629 yeni vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 534 bin 41’e yükseldi. Son 24 saatte 23 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 318’e ve iyileşenlerin sayısı 488 bin 903’e çıktı.

Dün, Pakistan İlaç Düzenleme Kurumu (DRAP),Rusya’dan Sputnik-V şirketinin ürettiği Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı vermişti. Pakistan'da daha önce Oxford-AstraZeneca ile Çinli Sinopharm şirketinin Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşılara da acil kullanım onayı çıkarılmıştı.

- Endonezya

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte 10 bin 678 ile en yüksek sayıda vaka iyileşmesi görülürken iyileşenlerin sayısı 809 bin 488’e çıktı. Kovid-19’dan yaşamını yitirenlerin sayısı 297 artarak 28 bin 132’ye, Kovid-19 vaka sayısı ise 9 bin 994 artarak 999 bin 256’ya çıktı.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Kovid-19 vakaları son 24 saatte 3 bin 48 artarak 186 bin 849'a yükseldi. Bugün 3 bin 638 kişi daha sağlığına kavuşurken iyileşen kişi sayısı 145 bin 84, aktif vaka sayısı ise 41 bin 76 oldu.

Son 24 saatte 11 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 salgınında ölü sayısı 689'a çıktı.

- Japonya

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 764 artarak 369 bin 197’ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 74 artışla 5 bin 207’ye yükseldi. Son bir günde 20 bin 41 kişiye virüs testi yapılırken, 4 bin 884 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1017 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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