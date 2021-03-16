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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
AA

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı, son 24 saatte gerçekleşen 2 bin 511 artışla 609 bin 964'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 58 artışla 13 bin 595’e, iyileşenlerin sayısı 573 bin 14’e çıktı.

Öte yandan, Pencap Sağlık Bakanı Dr. Yasmin Raşid, Faysalabad’da yaptığı açıklamada, Kovid-19’un üçüncü dalgasının ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

Raşid, hükümet yetkililerinin halkın dikkatli davranmadığı gerekçesiyle salgının üçüncü dalgasının daha hızlı yayıldığına inandığını belirterek, vatandaşları kurallara uyma konusunda uyardı.

- Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 414 artışla 1 milyon 430 bin 458’e çıktı.

Virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 180 artarak 38 bin 753’e, iyileşenlerin sayısı 7 bin 716 artarak 1 milyon 257 bin 663’ye yükseldi.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 1063 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 326 bin 34'e yükseldi.

1365 kişi daha sağlığına kavuşurken virüsü yenenlerin sayısı 309 bin 612'ye çıktı, aktif vakalar 15 bin 204'e düştü.

Son 24 saatte 5 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1218'e çıktı.

Öte yandan Ulusal Kovid-19 Bağışıklığı Programından Sorumlu Bakan Hayri Cemaleddin, Malezya'nın 18 Mart'tan itibaren Çinli firmanın geliştirdiği Sinovac aşısını uygulamaya başlayacağını ve ilk aşıyı kendisinin yaptıracağını açıkladı.

- Japonya

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1134 artarak 450 bin 451’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 57 artışla 8 bin 702’ye yükseldi.

Son bir günde 53 bin 846 kişiye virüs testi yapılırken, 896 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 337 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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