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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
AA

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 459 vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 443 bin 246’ya yükseldi.

Son 24 saatte 73 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 8 bin 905’e, iyileşenlerin sayısı 386 bin 333’e ulaştı.

Pakistan’da 31 gündür günlük vakalar 2 binin üzerinde seyrediyor.

Parlamento Ulusal Sağlık Hizmetleri Sekreteri Dr. Nauşin Hamid, 13 Aralık’ta yaptığı açıklamada, Pakistan'ın aşı temininde kullanılmak üzere ayırdığı 150 milyon doların 250 milyon dolara çıkarıldığını belirtmişti.

- Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığına göre, ülke genelindeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 6 bin 120 artarak toplam 629 bin 429'a yükseldi.

Son 24 saatte virüs kaynaklı 155 kişinin vefat ettiği ülkede, yaşamını yitirenlerin sayısı 19 bin 111'e çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 516 bin 656 olarak güncellendi.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 1772 artışla toplam 86 bin 618'e, aktif vakalar ise 14 bin 515'e yükseldi.

Bugün 1084 kişi sağlığına kavuşurken, iyileşenlerin sayısı 71 bin 681'e çıktı.

Son 24 saatte 3 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da, hayatını kaybedenlerin sayısı 422'ye ulaştı.

- Japonya

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 431 artarak 185 bin 444’e, ölü sayısı 53 artışla 2 bin 715’e yükseldi.

Son bir günde 56 bin 938 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 592 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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