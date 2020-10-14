Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19’a dair gelişmeler

AA

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 615 yeni Kovid-19 vakasının belirlendiği, toplam vaka sayısının 320 bin 463'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 13 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 601'e çıktığı ifade edildi.

Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 305 bin 80 oldu.

- Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 4 bin 127 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 344 bin 749’a ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 129 artarak 12 bin 156’ya, iyileşenlerin sayısı 4 bin 555 artarak 267 bin 851’e çıktı.

Vaka sayısı başkent Cakarta'da 90 bin 266’ya, Doğu Cava'da 47 bin 894’e, Bali'de 10 bin 413’e ve Açe'de 5 bin 960’a yükseldi.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 660 artışla toplam 17 bin 540'a, aktif vakalar ise 5 bin 768'e yükseldi.

Bugün 233 kişi sağlığına kavuşurken iyileşenlerin toplam sayısı 11 bin 605'e ulaştı.

Son 24 saatte 4 kişinin Kovid-19 nedeniyle vefat ettiği Malezya'da toplam yaşamını yitirenlerin sayısı 167'ye çıktı.

Öte yandan başkent Kuala Lumpur, idari başkent Putrajaya ve Selangor eyaletinde, 27 Ekim'e kadar sürecek kısmi sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı.

- Japonya

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 550 artarak 91 bin 529’a, ölü sayısı 8 artışla 1659’a yükseldi.

Son bir günde 21 bin 220 kişiye virüs testi yapılırken, ülke geneli 150 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.