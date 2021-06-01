Pakistan, Endonezya ve Malezya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1771 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 922 bin 824’e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 71 artışla 20 bin 850’ye, iyileşenlerin sayısı 844 bin 638’e çıktı.

- Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 824 artarak 1 milyon 826 bin 527’ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 145 artarak 50 bin 723'e, iyileşenlerin sayısı 5 bin 360 artarak 1 milyon 674 bin 479’a çıktı.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 7 bin 105 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 579 bin 462'ye yükseldi.

Bugün 6 bin 83 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 496 bin 121 oldu.

Son 24 saatte 71 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 2 bin 867'ye ulaştı.