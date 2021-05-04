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Pakistan, Hindistan'ı Keşmir'de varılan ateşkesi ihlal etmekle suçladı

Pakistan’ın Hindistan’ı iki ülke arasında Keşmir sınırında şubatta varılan ateşkesi ihlal etmekle suçladığı bildirildi.

Pakistan, Hindistan'ı Keşmir'de varılan ateşkesi ihlal etmekle suçladı
AA

Dawn gazetesinde yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı, Hint birliklerinin Keşmir Kontrol Hattı’nın Sialkot bölgesinde sınırı geçerek rastgele ateş açması dolayısıyla Yeni Delhi yönetimini iki ülke arasında varılan ateşkesi ihlal etmekle suçladı ve Hindistan’ın İslamabad'daki en üst düzey diplomatına sözlü nota verdi.

Gazetenin Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı bilgiye göre, sınırı geçen 15 Hint askeri havan topu ve makineli silahlarla Pakistan’ın güvenlik noktalarına ateş açtı. Söz konusu saldırıda ölen veya yaralanan olmadı.

Pakistanlı yetkililer, durumun daha da kötü bir sonuca yol açmadan Keşmir'de komutanlar düzeyinde toplantı yapılması çağrısını yineledi.

Dün, bazı Hint medya organları, Hindistan Sınır Güvenlik Gücü'ne (BSF) dayandırdıkları haberlerde, Pakistan’ı Cammu bölgesinde Hint birliklerine rastgele ateş açmakla ve ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı.

Pakistan ise Hint medyasının bu iddiasını reddetmişti.

İki ülke 25 Şubat’ta varılan anlaşmanın ardından ilk defa birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

Hindistan ve Pakistan, 25 Şubat'ta iki ülke arasında ihtilaflı Keşmir sınırındaki ateşkese, tüm mutabakat ve anlaşmalara "mutlak riayet edilmesi" konusunda anlaşmaya varmıştı.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK),1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.​​​​​​​

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