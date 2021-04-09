Pakistan, Hindistan'ı Keşmirlileri

AA

Sözcü Çavdri, başkent İslamabad’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hint işgal güçlerinin yargısız infazları geçen hafta kesilmeden devam etti ve Pulvama ve Şopian bölgelerinde 10 Keşmirli daha şehit oldu." ifadesini kullandı.

Çavdri, masum Keşmirlilerin yargısız infazlarıyla ilgili, Pakistan’ın defalarca uluslararası bir denetim altında bağımsız bir soruşturma yürütülmesi çağrısı yaptığını anımsattı.

Bölgede devam eden "askeri kuşatmadan", Keşmirli liderlerin hapsedilmesinden, Keşmir halkının temel özgürlükleri ile ilgili beklenmedik kısıtlamalardan ve tartışmalı bölgenin demografik yapısının değiştirilmesine yönelik sürdürülen çabalardan endişeli olduklarını ifade eden Çavdri, İslamabad’ın Cammu Keşmir’deki insan hakları durumunu denetlemeleri için uluslararası insan hakları örgütlerine, bölgeye giriş izni verilmesini ısrarla dile getirdiğini kaydetti.

Hindistan Ordusu Sözcüsü Yarbay Emron Musavi, bugün yaptığı açıklamada, Şopian'da güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çatışma çıktığını; çatışmada 5 direnişçinin öldüğünü, 4 askerin yaralandığını bildirmişti.

Tral bölgesinde çıkan bir başka çatışmada da güvenlik güçlerinin 2 direnişçiyi öldürdüğünü kaydeden Musavi, operasyonda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini belirtmişti.

Cammu Keşmir Polisi, 2 Nisan’da Pulwama ilçesine bağlı Kakpora köyünde direnişçilerin varlığına ilişkin ihbarın ardından bölgede operasyon başlatıldığını açıklamıştı. Operasyon sırasında meydana gelen çatışmada, direnişçi olduğundan şüphelenilen 3 kişi hayatını kaybetmişti.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK),1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.​​​​​​​