Pakistan Hint savaş pilotunu serbest bıraktı

Filo Komutanı Abhinandan Varthaman, Pakistan ordusunun kendisine iyi davrandığını söyledi

Pakistan, Keşmir'de uçağı düşürüldükten sonra gözaltında tutulan Hint savaş pilotunu serbest bıraktı.

İki nükleer güç arasındaki gerilimin tırmanmasının ardından Pakistan Başbakanı İmran Han, gözaltında tutulan pilotun "barış jesti" olarak serbest bırakılacağını açıklamıştı.

Filo Komutanı Abhinandan Varthaman, Pakistan yakınlarındaki sınır bölgesinde Hint yetkililere teslim edildi.

Pilot Varthaman, Pakistan televizyonuna yaptığı açıklamada, Pakistan ordusunun kendisini "çok etkilediğini" söyledi.

Hem Hindistan hem Pakistan Keşmir'in kendisine ait olduğunu iddia ediyor. Her iki ülke de bölgenin bir kısmını kontrol ediyor.

İki ülke arasındaki gerilim son birkaç haftada tırmanmıştı. Cuma günü Hindistan Başbakanı Narendra Modi, son birkaç günde olan olayların "ulusu daha da bir araya getirdiğini" söylemişti.

Narendra Modi, "Ulusun ordumuzu desteklemesi olağandışı ve bunun için her Hint'in önünde eğiliyorum" dedi.

Pilot, Hinditan ile Pakistan arasındaki tek yasal sınır olan Wagah'ta pankartlarla kahraman gibi karşılandı.

Pilot Pakistan-Hindistan sınırında çiçekler ve pankartlarla karşılandı

Pilot Pakistan-Hindistan sınırında çiçekler ve pankartlarla karşılandı

Gerilim nasıl tırmandı?

14 Şubat Perşembe: Keşmir'in Hindistan kontrolündeki bölümünde bomba yüklü araçlarla intihar saldırıları düzenlendi. Saldırılarda en az 40 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı Keşmir'in Pakistan'a bağlanması için mücadele verdiğini söyleyen cihatçı örgüt Ceyşi Muhammed üstlendi.

15 Şubat Cuma: Hindistan hükümeti, saldırılardan Ceyşi Muhammed'i sorumlu tutsa da Pakistan'ı da örgütü engellememekle suçladı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "Terörist gruplara ve onların efendilerine sesleniyorum. Büyük bir hata yaptılar. Çok ağır bir bedel ödeyecekler" dedi.

26 Şubat Salı: Hindistan Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları, Pakistan hava sahasına girerek Balakot bölgesinde hava operasyonu düzenledi. Hindistan, operasyonlarda çok sayıda Ceyşi Muhammed militanının öldürüldüğünü söylese de Pakistan can kaybı yaşanmadığını iddia etti ve Hindistan'ın düşmanca yaklaşımına yanıt verileceğini belirtti.

27 Şubat Çarşamba: Hindistan ve Pakistan'a ait savaş uçakları önce Keşmir'in Hindistan kontrolündeki bölgesinde, ardından da Pakistan kontrolündeki tarafında karşı karşıya geldi. Pakistan iki Hint savaş uçağının düşürüldüğünü ve bir pilotun yakalandığını söyledi. Hindistan ise bir uçağın düştüğünü teyit etti ancak olayın Pakistan uçakları ile girilen çatışma sonucu yaşandığı iddialarına dair bir açıklama yapmadı. Hindistan iki pilotunun yanı sıra bir de sivilin öldüğünü belirtti.

Pakistan gözaltındaki pilotun görüntülerini paylaştı, Hindistan tepkili

Keşmir Krizi: Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim en son yükseldiğinde ne olmuştu?

Ceyş-i Muhammed: Pakistan ile Hindistan arasındaki Keşmir geriliminin odağındaki cihatçı örgüt