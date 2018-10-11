Pakistan, IMF ile 'kurtarma paketi' görüşmelerine başlıyor
Uluslararası Para Fonu Başkanı Christine Lagarde, mali kriz içindeki Pakistan'ın ekonomi yetkilileriyle bugün bir araya geleceklerini açıkladı. Görüşmede bir "kurtarma paketinin" masaya yatırılması bekleniyor.
11.10.2018 - 14:07 | Güncelleme:
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, mali kriz içindeki Pakistan'ın ekonomi yetkilileriyle bugün bir araya geleceklerini açıkladı. Görüşmede bir "kurtarma paketinin" masaya yatırılması bekleniyor.
Pakistan Maliye Bakanı Asad Umar, geçen hafta yaptığı açıklamada borç alımı için IMF ile resmi görüşmelere başlanacağını açıklamıştı.
Bakan Umar bugün IMF'nin Endonezya'nın Bali Adası'nda başlayacak yıllık toplantısına katılacak.
Görüşmeyle ilgili konuşan Lagarde, "Açıklamasını gördüm ama henüz Pakistan Maliye Bakanı ile görüşmedim. Bugün öğleden sonra delegasyonla bir araya geleceğiz. Bir ekonomik program isteyeceklerini düşünüyorum ama bu henüz tartışılmış değil" dedi.
Christine Lagarde, yapılacak görüşmeye, IMF'nin iki numarası David Lipton'ın da katılacağını belirtti.
Pakistan 'kırılgan gelişen ülkeler' arasında
Pakistan ekonomisi dış finansmana bağımlılığı nedeniyle kırılgan gelişen ülkeler arasında gösteriliyor.
Ülkede cari açığın milli gelire oranı yüzde 8'in üzerinde.
Merkez Bankası'nın döviz rezervleri ise 15 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu tutar, Pakistan'ın sadece 2 aylık ihracatını karşılamaya yetecek düzeyde.
Dış finansmana bağımlılığının ülkenin kırılganlığını artırması, Pakistan Rupisi'nin yılbaşından bu yana ABD Doları kariısında yüzde 20 değer kaybetmesine yol açtı.
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Pakistan, IMF ile 'kurtarma paketi' görüşmelerine başlıyor/pakistan-imf-ile-kurtarma-paketi-gorusmelerine-basliyor-21755052175505
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