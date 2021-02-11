Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi, İKÇÜ öğrenci ve akademisyenlerine Keşmir sorununu anlattı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gazi, İKÇÜ Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kerem Batır yönetmenliğindeki programda Keşmir sorunu hakkında bilgi verdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Keşmir'de halkın büyük sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu aktaran Gazi, sorunların temelinde halkın kendi kaderini belirleyememesinin yattığı ifade etti.
İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse de Keşmir'de demografik yapıyı değiştirmeye dönük çabalara dünyanın sessiz kalmaması gerektiğini dile getirdi.
Programı, akademisyenlerin yanı sıra öğrenciler de internet üzerinden takip etti.
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