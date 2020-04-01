Pakistan'ın başkenti İslamabad'da koronavirüs sakinliği

AA

Cemaatle namazların durdurulduğu ülkenin sembol yapılarından Faysal Camii ve çevresindeki kavşak ziyaretçi girişi ve trafiği kapatıldı. Avlusuna girişlerin yasak olduğu cami çevresi alışılmışın aksine sakinliğiyle dikkati çekti. Kentin önemli türbelerinden Bari İmam da kapılarını kapattı. Özellikle Pencap eyaletinin en sık ziyaret edilen türbelerinden olan Bari İmam çevresindeki hayır dağıtma çalışmalarına da ara verildi.