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Pakistan, Malezya, Endonezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan, Malezya, Endonezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
AA

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1220 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 547 bin 648'e yükseldi. Son 24 saatte 63 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 746'ya, iyileşenlerin sayısı ise 502 bin 537’ye çıktı.

Öte yandan, Çinli CanSino şirketi, Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşı adayının aralarında Pakistan'ın da bulunduğu 5 ülkede klinik denemelerinin tamamlandığını ve elde edilen sonuçların tesir oranının ölçülmesi için Uluslararası Veri Gözetleme Komitesine (IDMC) gönderildiğini açıkladı.

Şirketin Pakistan Koordinatörü Dr. Hasan Abbas Zahir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Pakistan, Meksika, Arjantin, Şili ve Rusya'da 40 bin gönüllünün aşılandığını, sonuçların Pakistan İlaç Düzenleme Kurumu (DRAP) ile de paylaşılacağını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi 21 Ocak'ta Çinli mevkidaşı Wang Yi ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, CanSino şirketinin aşı çalışmalarında yeni denemelerin tamamlanmasının akabinde üretimin Pakistan'da iki ülke tarafından ortak yapılması konusunda mevkidaşı ile mutabık kaldıklarını söylemişti.

Pakistan'ın Kovid-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, Twitter'dan dün yaptığı açıklamada, 500 bin doz aşının ülkeye getirildiğini ve aşılamanın 3 Şubat'ta başlayacağını belirtmişti.

Sinopharm firmasına ait aşılar Pakistan'a ücretsiz verilmişti. Pakistan'ın söz konusu firma ile yaptığı anlaşma kapsamında 1,1 milyon doz aşıyı bu ay içerisinde alması bekleniyor.

- Endonezya

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 10 bin 379 artarak 1 milyon 99 bin 687'ye yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 304 artışla 30 bin 581'e, iyileşenlerin sayısı 12 bin 848 artışla 896 bin 530'a çıktı.

Bu arada Çinli ilaç şirketi Sinovac'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısından 11 milyon dozluk aşı hammaddesinin ülkeye bugün ulaştığı açıklandı. Aralık 2020'de 3 milyon doz aşının yanı sıra 12 Ocak'ta da 15 milyon dozluk aşı hammaddesi temin edilmişti.

- Malezya'da sokağa çıkma yasağı 18 Şubat'a kadar uzatıldı

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 3 bin 455 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 222 bin 628'e ulaştı.

Bugün 3 bin 361 kişi daha sağlığına kavuştu, iyileşen kişi sayısı 173 bin 990, aktif vaka sayısı 47 bin 847 oldu.

Son 24 saatte 21 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 791'e ulaştı.

Öte yandan Savunma Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle ülkenin bir çok bölgesinde 13 Ocak'tan bu yana yürürlükte olan sokağa çıkma yasağının 18 Şubat'a kadar uzatıldığını açıkladı.

- Japonya'da ölü sayısı 6 bine yaklaştı

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 324 artarak 394 bin 799'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 119 artışla 5 bin 965’e yükseldi.

Son bir günde 69 bin 693 kişiye virüs testi yapılırken, 5 bin 252 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 937 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kovid-19'a karşı alınan tedbirler çerçevesinde 11 eyalette uygulanan ve 7 Şubat'ta sona ermesi öngörülen OHAL, 10 eyalette mart ayının ilk hafta sonuna kadar uzatıldı.

OHAL başkent Tokyo ile çevresindeki Kanagawa, Saitama, Çiba ve ülkenin farklı bölgelerindeki Aiçi, Gifu, Osaka, Kyoto, Hyogo, Fukuoka'da 7 Mart'a kadar sürecek.

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