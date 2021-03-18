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HaberlerDünya
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Pakistan, Nijer’deki terör saldırısını kınadı

Pakistan, Afrika kıtasındaki Nijer'de düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Pakistan, Nijer’deki terör saldırısını kınadı
AA

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan halkının ve hükümetinin saldırıda yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı dilediği ve yaralıların hızlı bir şekilde iyileşmesini umduğu belirtildi.

Açıklamada, Pakistan’ın terörizmin tüm biçim ve tezahürlerini açık şekilde kınadığı vurgulanarak İslamabad yönetiminin Nijer halkı ve hükümetiyle güçlü dayanışma içerisinde olduğu kaydedildi.

Motosikletli silahlı kişiler, 15 Mart'ta Mali sınırındaki Tillaberi bölgesi Banibangou mevkisinde kurulan hayvan pazarından dönenleri taşıyan otobüse saldırmış, olayda 58 sivil yaşamını yitirmişti.

Mali ile Burkina Faso sınırında yer alan Tillaberi, sık sık terör örgütlerinin hedefi oluyor.

Bölgede, 2017'den bu yana saldırılar nedeniyle olağanüstü hal uygulamasına geçilmişti.

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