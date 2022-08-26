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Pakistan, öldürülen Pakistanlı mahkum sebebiyle Hindistan'a protesto notası verdi

Hindistan ve Pakistan arasında yıllardır süren gerginlik gündemdeki yerini koruyor. Hindistan'da hapis yatan Pakistanlı bir mahkumun Hint yetkililere göre 'sınırdan kaçmaya çalışırken', Pakistan otoritesine göre ise 'sahte bir çatışma sonucu' öldürülmesinin ardından Pakistan, Hindistan'a protesto notası gönderdi.

Pakistan, öldürülen Pakistanlı mahkum sebebiyle Hindistan'a protesto notası verdi
Pakistan'dan Hindistan'a protesto notası
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AA

Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde öldürülen Pakistanlı mahkum sebebiyle Yeni Delhi'ye protesto notası verdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlığa çağrılan üst düzey Hint diplomata protesto notasının verildiği aktarıldı.

Açıklamada, Pakistanlı mahkum Muhammed Ali Hüseyin’e "yargısız infaz" uygulandığı ve Hüseyin'in "sahte bir çatışmada" Hint güçlerince öldürüldüğü vurgulandı.

Hüseyin’in ölümüyle ilgili hikayenin yanıltıcı olduğuna işaret edilen açıklamada, Yeni Delhi’den olayla ilgili detayları ve ölüm sebebine dair güvenilir otopsi raporunu sağlaması istendi.

Açıklamada, Pakistanlı 461 mahkumun güvenliğiyle ilgili endişelere de dikkat çekildi.

Hüseyin, 2006’dan bu yana Cammu Keşmir’deki Kot Bhaval Cezaevi’ndeydi. NDTV televizyonunun Hint yetkililere dayandırdığı haberinde, Hüseyin’in bir polisin silahını çaldığı ve iki ülke arasındaki sınırdan kaçmaya çalışırken vurularak öldürüldüğü belirtilmişti.

* Haberin görseli AA'dan servis edilmiştir.

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