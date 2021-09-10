Pakistan'dan yalanlama 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hint medyasının yalan haberlerinin bir kısmının ifşa edildiği" vurgulandı, bu iddiaların Pakistan’ı kötüleme ve uluslararası toplumu yanıltmaya yönelik umutsuz girişimin bir parçası olduğu belirtildi.

Açıklamada, Pakistan’ın barışçıl, istikrarlı, egemen ve müreffeh Afganistan’a bağlılığı yinelenerek, İslamabad’ın Pencşir vilayetindeki çatışmalarda Taliban’a destek verdiğine yönelik iddialar reddedildi ve “asılsız” olarak nitelendirildi.

Taliban, 6 Eylül'de Pencşir vilayetinde Ulusal Direniş Cephesi lideri Ahmet Mesud güçleriyle çatışmaların sona erdiğini, bölgede tam kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.Ancak Direniş güçleri bu iddiaları kabul etmemişti. Taliban örgütünün, havaya açtıkları "kutlama ateşinde" ise en az 17 kişinin öldüğü aktarılmıştı.

Uluslararası basında çıkan bazı haberlerde Pakistan’ın Taliban’a Pencşir'de destek verdiği belirtildi. AA'nın aktardığı habere göre, bazı Hint medya organlarının, "Pakistan’ın Taliban’a desteği" şeklinde paylaştığı görüntülerin bilgisayar oyunlarına ait olduğu ortaya çıktığı ifade ediliyor.