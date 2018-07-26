Pakistan seçimlerinde eski kriketçi İmran Han önde, rakipleri 'Hile yapıldı' diyor

Pakistan'da dün yapılan genel seçimde ilk sonuçlar, eski kriketçi İmran Han'ın Tahrik-i İnsaf (Adalet Hareketi) Partisi'nin önde olduğunu gösteriyor. Yüksek Seçim Kurulu teknik bazı aksaklıklar nedeniyle veri akışının geciktiğini duyurdu. İmran Han'ın rakipleri ise seçimlerde ciddi boyutta usulsüzlük yapıldığını öne sürüyor.
Oyların şu ana kadar yaklaşık yüzde 42'si sayıldı.
İlk sonuçlara göre, İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi 272 seçim bölgesinden 113'ünde önde.
Hareketi, 66 bölgede ilk sırada gözüken eski başbakan Navaz Şerif'in partisi Pakistan Müslüman Ligi ile 39 bölgede ilk sırada gözüken ve yine eski başbakanlardan Benazir Butto'nun 29 yaşındaki oğlu Bilavel Butto'nun liderliğini yaptığı Pakistan Halk Partisi izliyor.
Pakistan Adalet Hareketi, Ulusal Meclis'te çoğunluğu sağlamak için gerekli 137 sandalyeye ulaşamayacak gibi görünse de bulacağı koalisyon ortakları ile ülkeyi yöneteceğinden emin.
İmran Han'ın destekçileri şimdiden sokaklarda kutlamalara başladı.
İmran Han kimdir?
Öte yandan, Pakistan Müslüman Ligi lideri ve Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle sonuçları reddettiklerini söyledi.
Şahbaz Şerif seçim sandıklarında görev yapan yüz binlerce askerin yasalara aykırı hareket ettiklerini iddia etti.
Şerif ayrıca sonuçlara itiraz edeceklerini açıkladı.
İmran Han'ın Pakistan Adalet Hareketi ve Yüksek Seçim Kurulu ise Şerif'in partisinin iddialarını reddediyor.
Pakistan Müslüman Ligi seçimden önce güvenlik kuruluşlarının ve mahkemelerin Adalet Hareketi'ne yardımcı olduklarını öne sürmüş, ordu ise siyasete müdahale ettiği iddialarını kabul etmemişti.
Ülkede son seçimi kazanan Navaz Şerif, Panama Belgeleri'nde adının geçmesi ile patlak veren skandalın ardından yargılanmış ve yolsuzluk yapmaktan suçlu bulunarak 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Fransız haber ajansı AFP, yaklaşık 106 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede seçimlere katılım oranının yüzde 50 ile 55 arasında olduğunu bildirdi.
Yaklaşık 200 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık Müslüman ülkelerinden biri olan Pakistan aynı zamanda nükleer bir güç.
Pakistan'ın 71 yıllık tarihinde sadece ikinci kez sivil bir hükümet görev süresinin dolmasıyla yerini bir başka sivil hükümete bırakmış olacak.
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