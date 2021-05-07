Pakistan ve Suudi Arabistan'dan ikili ilişkiler toplantısı

Reuters

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın iki günlük süren Suudi Arabistan ziyaretinde satır başlıkları bölgesel ve uluslararası ortak çıkar üzerineydi.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın cuma günü gerçekleşen ziyaretinden önce, sabah saatlerinde Pakistan Genel Kurmay Başkanı Qamar Javed Bajwa'nın Suudi Arabistan'a geldiği ve erken saatlerde Muhammed bin Selman ile görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Pakistan Genel Kurmay Başkanı yaptığı açıklamada, "Görüşmede karşılıklı çıkar, Afganistan barış sürecinde yaşanan son gelişmeler de dahil olmak üzere bölgesel güvenlik durumu, ikili savunma, güvenlik, bölgesel barış için iş birliği ve bağlantı konuları ele alındı’’ ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan devlet medyası SPA tarafından aktarılana göre, ziyareti isteyen taraf Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman.

Davet edilen Pakistan Başbakanı İmran Han, 2018’de Suudi Arabistan’dan 3 milyar dolarlık kredi ve 3,2 milyar dolarlık bir petrol kredisi almıştı.

Hindistan ve Pakistan arasındaki Keşmir sorununda Pakistan’ı destekleme çağrısına karşılık Suudi Arabistan Pakistan’ı kredileri ödemeye zorladı.

Reuters tarafından aktarılan haberde mali desteğini büyük ölçüde Çin’den alan Pakistan'ın Suudi Arabistan ile arasındaki görüşmede bölgesel ve uluslararası çıkarların yanında ödenmeyen krediler de gündeme geldi.