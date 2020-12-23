Pakistan tapınak ziyaret etmek isteyen 47 Hindistanlı Hindu'ya vize kolaylığı sağladı

AA

Pakistan’ın Yeni Delhi Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Pakistan’ın kutsal mabetleri korumaya ve buraları ziyaret etmek isteyenlere mümkün olan kolaylığı sağlamaya kararlı olduğu belirtildi.

Pakistan tarafından vize kolaylığı sağlanan 47 Hindistanlı Hindu, Pencap’ın Çakval bölgesinde kutsal kabul ettikleri Şiri Katas Raj Tapınağı’nı 23-29 Aralık’ta ziyaret edecek.

21 Aralık’ta Sukkur şehrindeki bir başka tapınağı ziyaret eden 44 Hindistanlı Hindu ise ülkelerine geri dönmüştü.

İki ülke arasında Keşmir başta olmak üzere çeşitli konulardaki anlaşmazlıklar dolayısıyla ilişkiler oldukça gergin durumda.

Basında, bu tür kolaylıkların ilişkilerin seyri açısından önemli olduğuna dikkat çekiliyor.