Pakistan ve Afganistan dışişleri bakanları, Tacikistan'da Afgan barış sürecini görüştü

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AA

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şanghay İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak için Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de bulunan Kureyşi ile Afganistanlı mevkidaşı Atmar bir araya geldi.

Kureyşi, görüşmede, Pakistan’ın, birleşik ve barışçıl bir Afganistan’a kararlı desteğini yineledi.

Uluslararası güçlerin ülkeden ayrılması göz önünde bulundurularak Afgan liderlere müzakere edilmiş siyasi uzlaşıya en erken sürede ulaşması çağrısında bulunan Kureyşi, Afgan liderlerin bu tarihi fırsatı kaçırmamaları gerektiğine dikkati çekti.

Kureyşi, ülkede devam eden üst düzey şiddetten endişe ettiğini, bunun acilen durması ve kapsamlı bir ateşkese varılması gerektiğini belirtti.

Olumsuz açıklamaların Pakistan’ın Afgan barış sürecine olumlu katkılarını gölgeleyemeyeceğini vurgulayan Kureyşi, suçlama oyununun bölgeye hizmet etmediğini kaydetti.

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ve Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor.​​​​​​​

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin Güvenlik Danışmanı Muhib ve bazı Afgan yetkililer, Taliban’ın güvenlik güçlerine karşı başlattığı saldırı dalgasının ardında Pakistan’ın rol oynadığına yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

Pakistan ise Afgan yetkililerin bu açıklamalarına tepki göstererek iddiaları reddetmişti.