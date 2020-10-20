Pakistan ve Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ı görüştü

AA

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kureyşi ile Bayramov arasındaki telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da devam eden çatışma ele alındı.

Kureyşi, söz konusu görüşmede, Dağlık Karabağ’da kötüleşen güvenlik durumundan derin endişe duyduğunu, Pakistan’ın bu zor zamanda kardeş Azerbaycan ve halkıyla tam bir dayanışma içerisinde olduğunu bildirdi.

Kureyşi'nin, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ ve işgal edilen topraklarında egemenlik ve toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesine olan inancı vurgulanan açıklamada, sivillerin Ermenistan güçlerince hedef alınmasından ve öldürülmesinden derin endişe duyduğu aktarıldı.

Kureyşi’nin söz konusu krizin barışçıl bir şekilde Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarıyla uyumlu şekilde çözülmesini umduğu belirtildi.

Kureyşi’nin, Azerbaycan'a aralarında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Cammu Keşmir Temas Grubu’nun da bulunduğu çeşitli uluslararası forumlarda, Cammu Keşmir tartışmasında Pakistan’a verdiği kıymetli desteğe övgüde bulunduğu vurgulanan açıklamada, Hindistan "işgal" güçlerince Cammu Keşmir’de işlenen insan hakları ihlalleri ve diğer baskıcı eylemlere ilişkin mevkidaşına bilgi verdiği kaydedildi.

Açıklamada, iki bakanın yakın temas halinde olmayı kabul ettiği ve Kureyşi'nin Azerbaycanlı mevkidaşını Pakistan'ı ziyaret etme davetini yinelediği bilgisi paylaşıldı.

- "Bayramov'dan Pakistan'a teşekkür"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Bayramov'un Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri ve sivillere yapılan saldırılarla ilgili Pakistanlı mevkidaşını bilgilendirdiği, bu savaş ve insanlık suçlarının sorumlusunun Erivan yönetimi olduğunu söylediği aktarıldı.

Açıklamada, Bayramov'un adil tutumu ve Azerbaycan'a tam desteği nedeniyle Pakistan'a teşekkür ettiği kaydedildi.