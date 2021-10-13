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Pakistan ve İran'dan askeri iş birliğini artırma taahhüdü

Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadim Rıza ile İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin artırılması konusunda anlaşmaya vardı.

Pakistan ve İran'dan askeri iş birliğini artırma taahhüdü
Pakistan ve İran askeri iş birliğini artırıyor
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AA

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Rıza, resmi ziyaret kapsamında ülkede bulunan Tümgeneral Bakıri ile Ravalpindi'de bir araya geldi.

Görüşmede Rıza ve Bakıri, savunma ve güvenlik alanında ikili iş birliği, terörle mücadele ve Afganistan başta olmak üzere çeşitli bölgesel meseleleri ele aldı.

Rıza ve Bakıri, Pakistan ve İran arasındaki askeri iş birliğinin derinleştirilmesi konusunda taahhütte bulunurken, iki taraf da ortak sınırların "barış ve kardeşlik sınırları" olması gerektiğini vurguladı.

Orgeneral Rıza, İranlı mevkidaşının ziyaretinin iki kardeş ülke arasındaki askeri, savunma ve güvenlik ilişkilerinin güçlendirilmesinde yeni bir aşama olduğunu kaydetti.

Bakıri ayrıca, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kamar Cavid Bacva ile görüştü.

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