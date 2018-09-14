Paksi SE - MTK Budapest maçı istatistikleri

Macaristan NB I heyecanı devam ediyor. Paksi SE, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü MTK Budapest takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:00. 8 puanlı Paksi SE 7. sırada bulunuyor, MTK Budapest 13 puana sahip ve 3. sırada. Paksi SE son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. MTK Budapest son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 459 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Paksi SE kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, MTK Budapest sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Paksi SE son hafta oynanan MTK Budapest maçında 1-1 berabere kaldı.

MTK Budapest ise Paksi SE karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Paksi SE, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 4 gol yedi.

MTK Budapest, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. MTK Budapest, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ