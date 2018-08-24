Paksi SE - Puskas FC rakamlar

Macaristan NB I heyecanı devam ediyor. Paksi SE, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Puskas FC takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:30. Maç öncesi Paksi SE 4 puanla 9. sırada, Puskas FC 2 puanla 11. sırada bulunuyor. Paksi SE, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Puskas FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 418 kodlu maçı oynayanlar; Paksi SE galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, Puskas FC galibiyet oranı 2.70.

Paksi SE son haftadaki Puskas FC müsabasında 3-1 kazandı.

Puskas FC ise Paksi SE maçında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Paksi SE, 2 gol attı ve 2 gol yedi.

Puskas FC, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Puskas FC, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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