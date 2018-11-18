Çanakkale'de, av sezonunun başladığı geçen Eylül ayındaki bollukla birlikte palamudun tane fiyatı 15 TL'ye kadar düşmüştü. Lüfer sezonunun yaklaştığı bu ay ise akım balığı olan palamut balıkçı tezgahlarında tanesi 35 TL'den satılıyor. Geçen yıl az olması nedeniyle kilosu 150 TL'den satılan lüfer, bu yılki bolluğun etkisiyle balıkçı tezgahlarında kilosu 75 TL'den satılmaya başladı.
'LÜFER BOLLUĞU YAŞIYORUZ'
Eylül ayında yasakların bitmesiyle palamut bolluğunun yaşandığını belirten 22 yıllık balıkçı Volkan Kaşıkçı, "Kiloluk balıklar 15 ile 20 lira civarında satıldı. Palamut akım balığı olduğu için sonlarına gelindi. Palamudun fiyatı son turfanda 35 liraya çıktı. Bunun yanında geçen yıl 150 liraya sattığımız lüferin kilosunu bu yıl 75 liraya satıyoruz. Lüferde geçen yıla göre yarı yarıya bir fiyat farkı oluştu. Tezgahlarda lüfer bolluğu yaşıyoruz. Artık palamudun yerini lüfer aldı" dedi.
'PALAMUTTA UCUZLUK ARTIK YAŞANMAZ'
Balıkhanede 30 yıllık balıkçı Engin Tunç ise "Palamutta sezon sonuna geldik. Palamutta bu yıl bol ve ucuz bir sezon yaşadık. Palamut önümüzdeki günlerde yine tezgahlardan eksik olmaz. Bir kiloya yakın olan palamut 30 ile 35 lira civarında yıl başına kadar tezgahlarımızda yerini almaya devam eder. Palamutta geçtiğimiz günlerde ucuzluk artık yaşanmaz. Fakat tezgahlarımızdan da eksik olmaz. Lüfer geçen yıl 150 liraydı. Çünkü geçen yıl lüfer yoktu, bu sene ise lüferde bolluk yaşanıyor. Kasımın ortalarını geçtik. Lüferin kilosu 75 liraya tezgahlarda yerini aldı. Bu balık geçen yıl ise 150 liraydı. Artık denizlerimiz dengeyi sağlıyor. İnşallah seneye de böyle bir bolluk bekliyoruz" diye konuştu.
Balık halinde diğer balık çeşitlerinden istavrit kilosu 20 TL, çinekop 30 TL, tekir 35 TL, mezgit 45 TL, hamsi 20 TL, sardalya 15 TL, çipura 35 TL, sarıkanat 40 TL ve karides 40 TL'den satılıyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.