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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Palamut avı hız kesti - Alışveriş Haberleri

        Palamut avı hız kesti

        Sezonun ilk günleri bol miktarda avlanan palamut Rusya'ya doğru göç etmeye başlamasıyla avı düşüşe geçti, bu durum tezgahlara da yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 12:49 Güncelleme: 18.09.2024 - 12:49
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        Palamut avı hız kesti
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        Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesinin ardından denize açılan tekneler sezonun ilk günlerinde bol miktarda palamut avlarken, bu av bugünlerde hız kesti. Palamudun Rusya tarafına soğuk sulara doğru göç etmeye başlaması ile avı düşüşe geçti, bu durum tezgahlara da yansıdı. Sezonun ilk günleri tanesi 40-50 TL'ye satılan palamudun avının düşmesi ile tane fiyatı 75 TL'ye yükseldi.

        PALAMUT RUSYA TARAFINA KAÇTI

        Palamudun sezonun ilk günlerine oranla artık balık haline daha az gelmeye başladığını belirten balıkçı esnaflarından Cem Yazıcı, “Sezon Eylül 1'de başladı ama ilk günlerdeki gibi palamut yoğunluğu yok. Ciddi oranda avı azaldı. Palamut soğuk suları daha çok seviyor. Dolayısıyla Rusya taraflarına doğru gitti. Yarın ne olacağını bilemiyoruz palamut denizin hızlı balıklarından birisidir geri de dönebilir. Şu anda yoğunluk Rusya taraflarında. Bugünlerde satışı da az olduğundan dolayı fiyatı da yukarı çıktı. 40-50 liradan tane fiyatı 75 TL'ye yükseldi” dedi.

        HER AN KAYBOLABİLİR

        Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise palamuttaki ilk günlerdeki bolluğun olmadığını kaydederek “Şu an ilk günlerdeki bolluk yok diyebiliriz. İlk günler tanesini 40-50 TL'den satmaya başlamıştık azalınca 75 TL' ye kadar çıktı. Palamut göç balığı muhtemel açığa gitti şu an az az çıkıyor. Palamut göç balığı olduğu için her an kaybolabilir" diye konuştu.

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