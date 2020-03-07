Palandöken Kayak Merkezi'nde güzel havada kayak keyfi - ERZURUM

AA

Kar kalınlığının 75 santimetreye ulaştığı Palandöken Kayak Merkezi, mart ayının ilk günlerindeki güzel havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistlerle doldu.Hafta sonu tatilini fırsat bilerek kayak merkezine gelenler, snowboard, kızak ve kayak yaptı.Kayak tutkunlarının yoğunluk oluşturduğu Palandöken'de çocukların da aileleriyle kayak yapması renkli görüntüler oluşturdu.

Merkezin ziyaretçilerinden Şahnur Neşem Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Palandöken'in Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olduğunu söyledi.

Palandöken'e eğlenmek için geldiklerini ifade eden Kaya, "Palandöken'de çok güzel bir ortam var. Kayak yapmak güzel ve keyifli. Palandöken'de kızakla kayıyoruz. İlkbaharda kayak yapmak harika bir duygu ve başka bir yerde bulamadığımız imkanları Palandöken'de buluyoruz." dedi.