Palestino - Deportes Iquique maçı heyecanı

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. Palestino, 28 Ekim 2018 Pazar günü Deportes Iquique takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:00. Palestino 25 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Deportes Iquique 28 puanda ve 11. sırada. Ev sahibi Palestino, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Deportes Iquique, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 478 kodlu maçı oynayanlar; Palestino galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.10, Deportes Iquique galibiyet oranı 3.00. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Palestino son hafta oynanan Santiago Wanderers maçında 0-0 berabere kaldı.

Deportes Iquique ise Universidad de Chile maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Palestino, 17 gol attı ve 20 gol yedi.

Deportes Iquique, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Deportes Iquique, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 17 kez topu kendi kalesinde gördü.

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