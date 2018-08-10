Palestino - Deportes Temuco maçı ne zaman?

Şili Premier Lig maçında Palestino ile Deportes Temuco, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Palestino 21 puanla 9. sırada, Deportes Temuco 19 puanla 11. sırada bulunuyor. Palestino, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Deportes Temuco, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 417. İddaa'da Palestino kazanır 1.85, berabere biter 3.00, Deportes Temuco kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Palestino önceki hafta Universidad Concepcion mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Deportes Temuco ise Antofagasta karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Palestino, 14 gol attı ve 14 gol yedi.

Deportes Temuco, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Deportes Temuco, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.

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