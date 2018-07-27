Palestino - Universidad Catolica maçı öncesi rakamlar

Şili Premier Lig maçında Palestino ile Universidad Catolica, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Palestino 19 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Universidad Catolica 35 puanda ve 2. sırada. Palestino, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Universidad Catolica, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 344 kodlu maçı oynayanlar; Palestino galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 3.00, Universidad Catolica galibiyet oranı 2.00. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Palestino son haftadaki CD Everton müsabasında 1-0 kazandı.

Universidad Catolica ise Universidad Concepcion maçında 0-0 berabere kaldı.

Palestino, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 12 gol yedi.

Universidad Catolica ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Universidad Catolica, 7 gol atarken 3 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ