Palmeiras - Atletico Mineiro maç önü

Brezilya Serie A maçında Palmeiras ile Atletico Mineiro, 22 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:00. Palmeiras 20 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Atletico Mineiro 23 puanda ve 3. sırada. Palmeiras, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Atletico Mineiro, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 439 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Palmeiras kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Atletico Mineiro sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Palmeiras son haftadaki Atletico Paranaense müsabasında 3-0 yenildi.

Atletico Mineiro, Gremio Alegrense karşılaşmaında 4-3 kazandı.

Palmeiras, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 5 gol yedi.

Atletico Mineiro, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Atletico Mineiro, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

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