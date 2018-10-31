Palmeiras - Boca Juniors maçı heyecanı

Copa Libertadores Yarı Final heyecanı devam ediyor. Palmeiras, 01 Kasım 2018 Perşembe günü Boca Juniors takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 03:45. Palmeiras son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ile oynadı. Boca Juniors, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 573 kodlu maçı oynayanlar; Palmeiras galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.20, Boca Juniors galibiyet oranı 5.00. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.85, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

Palmeiras son hafta oynanan Junior maçında 3-1 kazandı.

Boca Juniors ise Alianza Lima karşılaşmasında 5-0 kazandı.

Palmeiras, evinde yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Boca Juniors ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde le sahadan ayrıldı. Boca Juniors, 0 gol atarken 0 gol yedi.

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