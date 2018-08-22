Palmeiras - Botafogo maç önü

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Palmeiras, 23 Ağustos 2018 Perşembe günü Botafogo takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 03:00. 33 puanlı Palmeiras 6. sırada bulunuyor, Botafogo 22 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Palmeiras, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Botafogo son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 558 kodlu maçı oynayanlar; Palmeiras galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 3.50, Botafogo galibiyet oranı 7.00. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.95, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

Palmeiras son haftadaki Atletico Paranaense müsabasında 3-0 yenildi.

Botafogo ise Cruzeiro karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Palmeiras, evinde 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 7 gol yedi.

Botafogo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Botafogo, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 18 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ