Palmeiras - Vasco da Gama düellosu

Palmeiras ve Vasco da Gama, 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 01:00. 27 puanlı Palmeiras 6. sırada bulunuyor, Vasco da Gama 19 puana sahip ve 13. sırada. Ev sahibi Palmeiras, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Vasco da Gama son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 779 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Palmeiras kazanırsa 1.35, beraberlik çıkarsa 3.60, Vasco da Gama sahadan galip ayrılırsa 5.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Palmeiras son hafta oynanan Atletico Paranaense maçında 3-0 yenildi.

Vasco da Gama ise Ponte Preta maçında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Palmeiras, 16 gol attı ve 7 gol yedi.

Vasco da Gama, dış sahada 0 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vasco da Gama 5 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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