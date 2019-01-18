İş makinesinin başında dönüşümlü nöbet

Türkiye'nin gündemini bir süredir meşgul eden Palu Ailesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Kayıp anne kızla ilgili çalışmaları adı Emniyet Teşkilatı'nda 'mezarcı ekip' olarak anılan özel ekip yürüttü. Ceset arama için yapılan kazıda Türkiye'de sadece 7 tane bulunan uzman kadavra köpeklerinden Bor ve Melon da görev yaptı.

Caner Aktan'ın haberine göre Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir aracın içinde yaşayan 35 yaşındaki Meryem Tahnal 2008'de, 6 yaşındaki kızı Melike Tahnal ise bir yıl sonra ortadan kayboldu. Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında o dönem Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael gözaltına alınmış, ancak yeterli delil bulunamadığı için serbest bırakılmıştı.

'MEZARCI EKİP' İŞ BAŞINDA



Son 10 yılda meydana gelen kayıp vakalarındaki cinayet şüphesini incelemek üzere kurulan özel ekip, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Necati Denizci'nin talimatıyla Palu ailesinin dosyasını da yeniden ele aldı. Bu özel ekip, kayıp vakası olarak bildirilen 5 olayın cinayet olduğunu yaptıkları kazılarla cesetleri bularak ortaya çıkardığı için Emniyet Teşkilatı'nda "Mezarcı Ekip" olarak anılıyordu. Kocaeli İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kaan Yıkılmaz, Asayiş Şube Müdürü Ömer Kodal ve Cinayet Büro Amiri Hikmet Çakıcı'nın bulunduğu ekip çalışmaya başladı.

ADIM ADIM İZLEDİLER



Palu ailesi dosyasının yeniden açılmasıyla birlikte aile fertleri ilk olarak teknik takibe alındı. Meryem Tahnal ve kızı Melike Tahnal'ın cinayete kurban gittiğinden şüphelenen özel ekip, Palu ailesi fertlerinden baba Harun Palu, anne Havva Palu, kardeşler İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu için teknik takip yaptı. Palu ailesi fertlerinin attığı her adım özel ekip tarafından izlendi.

400 METREKARE ALAN KAZILDI

Palu ailesi fertlerinin gözaltına alınmasının ardından anne kızın öldürülüp gömüldüğü öne sürülen Körfez Tütünçiftlik sahilinde tam 400 metrekare alanda kazı çalışması yapıldı. Ancak söz konusu bölgede daha önce çevre düzenlemesi yapıldığı için zemin üzerine 2 metrelik toprak dolgu yapıldığı ortaya çıktı. Bu nedenle polis ekipleri alanın her noktasını 3 metre derine doğru kazmaya başladı.

İŞ MAKİNESİNİN BAŞINDA DÖNÜŞÜMLÜ NÖBET

4 Ocak'ta başlayan kazı işlemi için özel ekip tarafından nöbet sistemi oluşturuldu. İş makinesinin kazdığı noktada 4, toprağın döküldüğü noktada 4 olmak üzere toplam 8 kişi görevlendirildi. Hiçbir detayın atlanmaması için çıkarılan toprak adeta elekten geçirildi. Yaktıkları ateşle ısınan ve iğneyle kuyu kazan "Mezarcı Ekip" soğuğa aldırış etmeden çalışmalarını sürdürdü.

TÜRKİYE'DE SADECE 7 TANE VAR



Uzman kadavra köpekleri Bor ve Melon da çalışmalara katıldı. Türkiye'de sadece 7 adet bulunan uzman kadavra köpeklerinden en tecrübelisi olan Bor, ceset arama çalışmalarına katılması için İzmir'den özel olarak getirildi. Melon da Kaşıkçı cinayeti sonrasında arama çalışmalarına katılmıştı. Kazı yapılan noktada çıkan ve ilk belirlemelere göre hayvan kemiği olduğu düşünülen kalıntıyı Bor buldu.

Palu Ailesinden Havva, çocukları İsa, Fatih ve Ayşe Palu ile enişte Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael'in tutuklandığı olayla ilgili Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.