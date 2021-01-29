"Bu bir gecede yaşanan bir aşk değil" diyen eski sevgili, şunları söyledi:

Bunlar yaşanmadan önce onunla 6 aydan fazla süre çalıştı. O sırada onun koruması değildi, inşaat ustasıydı. Evinde çalışması için onu tutmuştu. Bu konuda hepimiz tamamen gafil avlandık, bizim için çok zordu ve sadece ben ile çocuklar değil, birçok kişiyi incittiler. Dan, bu yüzden arkadaşlıklarını ve iş ilişkilerini kaybetti.