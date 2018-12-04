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Hükümetin akaryakıta ek vergi koymasına tepki gösteren "sarı yelekliler" 17 Kasım'dan bu yana Fransa'da başta başkent Paris olmak üzere ülke genelinde protestolar düzenliyorlar. Protestolar ülke dışında da ses getirdi ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de de protestolar düzenlenerek "sarı yeleklilere" destek verilmişti.
Protestolar dünya çapında konuşulurken, 51 yaşındaki ünlü Amerikalı oyuncu Pamela Anderson Twitter hesabından mesaj yayınlayarak 'Sarı Yelekliler'in' yanında olduğunu belirtti.
"Şiddeti hor görüyorum... ama insanları pahalı ve lüks arabaları yakmaya iten şey nedir?" diyerek mesajlarına başlayan Anderson, "Yakma görüntülerine odaklanmak yerine insanları buna sürükleyen şey nedir bunu sormak gerekiyor" yorumunda bulundu.
MACRON'UN POLİTİKALARI GERİLİMİ ARTTIRIYOR
İnsanları bu duruma iten neden olarak "Cevap da şu: Büyükşehir elitleri ve kırsal alanlardaki yoksullar, Macron'un temsil ettiği politikalar ile sadece Fransa'da değil, tüm dünyadaki eşitsizlikten bıkan yüzde 99 arasında yükselen tansiyondan ileri geliyor." şeklinde ifade etti.
Son mesajını ise "Doğru soru ise, itaatsizliğin yapıcı olup olmayacağıdır. Fransa'da ve tüm dünyadaki ilericiler bu enerjiyi şiddet için kullanmak yerine yapısal eşitlik ve eşitlikçi toplumlar inşa etmede kullanma yeteneğine sahip mi?" sözleriyle bitirdi.
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