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'Pamukkale'nin kardeşi' Altınkale'ye yoğun ilgi

Sivas'ta Pamukkale'deki gibi basamak havuzlar şeklinde düzenlenen ve sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan adını alan Altınkale, henüz tam olarak hizmete girmemesine rağmen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor

Altınkale
AA

Sivas'a önemli bir turizm değeri katacak olan Altınkale Projesi ile Sıcak Çermik Meydanı ve Çadır Alanı inşaat çalışmalarında sona gelindi.

AA'nın haberine göre şehir merkezine 24 kilometre uzaklıkta bulunan Sıcak Çermik termal sahasındaki limonit ve hematit içerikli sulardan faydalanılarak bölgede Denizli'de bulunan Pamukkale'deki travertenlerin sarı renkli bir benzerinin oluşturulduğu Altınkale projesi, görenlerin büyük ilgisini çekiyor.

Bazı bölümlerine vatandaşların girebildiği ancak tam olarak henüz hizmet vermeyen ve resmi açılışı yapılmayan Altınkale, şehir içinden ve dışından birçok ziyaretçinin akınına uğruyor.

Ziyaretçilerden Tevfik Sayaca, ilk kez geldiğini belirterek, "Bittiği zaman daha güzel olacak. Gezdim, baktım gerçekten çok güzel olmuş. Çocuklar da çok eğleniyorlar. Pamukkale'yi de gördüm. Burasının oradan daha güzel olacağına inanıyorum. Boşa akan suyumuz da bu şekilde değerlendirilmiş oldu. Güzel bir hizmet olmuş. Bu nedenle çok mutluyum." dedi.

"DOĞA HARİKASI GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Yatırımın Sivas için çok güzel bir hizmet olduğunu vurgulayan Abdullah Gökçe de ilk kez geldiği Altınkale'yi çok beğendiğini söyledi.

Çevre düzenlemesi tamamlandığında daha da güzel bir görüntünün ortaya çıkacağını anlatan Gökçe, emeği geçenlere teşekkür etti.

Turan Yüksektepe da Sivas'a değer katacak bir hizmet olduğunu ifade ederek, "Turizm açısından da çok iyi, inşallah vatandaşlarımız da ilgi gösterir, yerli ve yabancı turistler gelir. Sivas için çok güzel bir yatırım olmuş. Doğa harikası gibi gözüküyor. Herkese gelmelerini, görmelerini tavsiye ediyorum. Suyumuz da şifalı" diye konuştu.

Altınkale'yi gezen Tamer Taşdemir de "Çok güzel, inşallah bol bol turist çekeriz. Memleketimizin ekonomisi için hayırlısı olur" dedi.

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